Coordinación entre FGE y fuerzas federales logra cifras históricas en seguridad: FGE Michoacán

Torres Piña enfatizó que estos avances son reflejo de la plena colaboración operativa entre la FGE y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. En este marco, destacó que las detenciones por extorsión y secuestro aumentaron de forma considerable, al pasar de 113 personas en 2024 a 143 detenidos en lo que va de 2025 por estos delitos.

El Fiscal General presentó avances sustanciales en la investigación del homicidio de Carlos Manzo, caso en el que se han realizado 274 diligencias, entre ellas 146 dictámenes periciales donde se contó con apoyo de la Fiscalía de Nuevo León y de la Fiscalía General de la República; 128 entrevistas y 10 técnicas de análisis de datos conservados.

Informó que, como parte de estos trabajos, se han cumplimentado diversas órdenes de aprehensión, incluida la de uno de los presuntos autores intelectuales, Jorge Armando “N”, así como la detención de siete de los ocho escoltas del edil, por el delito de homicidio calificado por comisión por omisión. Subrayó que las investigaciones continúan para detener a todas las personas involucradas, sin descartar ninguna línea de investigación.

Respecto al homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, señaló que ya se cuenta con órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales e intelectuales, César Alejandro “N”, “El Botox”, y Jonathan “N”, “El Timbas”.

Finalmente, Torres Piña presentó un balance de los resultados obtenidos durante el último mes y reiteró que la coordinación con los tres órdenes de gobierno es fundamental para avanzar con firmeza en el combate a los delitos en Michoacán. Tras su informe, respondió preguntas de representantes de los medios de comunicación, a quienes ofreció información puntual sobre cada uno de los temas expuestos.

rmr