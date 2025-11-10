Convocatoria interna de la FGE busca elegir a los mejores perfiles para liderar unidades clave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de mejora institucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió una convocatoria interna para ocupar las direcciones de carpetas de investigación y litigación de las diez Fiscalías Regionales, todas las Fiscalías Especializadas que integran la institución, así como las direcciones de Acceso a la Justicia del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de las regiones Morelia, Uruapan y Zamora.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, destacó que esta convocatoria forma parte de las acciones de transformación institucional que impulsa esta fiscalía, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas y garantizar un servicio de procuración de justicia más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Subrayó que este ejercicio reconoce el esfuerzo y mérito del personal de la FGE, al tiempo que impulsa su crecimiento profesional, lo que permitirá seleccionar a los mejores perfiles para el correcto desempeño de las funciones sustantivas de la institución.