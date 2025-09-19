Convocan en Álvaro Obregón a brigada de búsqueda para localizar a la maestra Abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un mensaje recibido en la redacción de MiMorelia.com, se convocó a una brigada ciudadana de búsqueda para localizar a la maestra Abril Zamora, reportada como desaparecida desde el pasado 17 de septiembre.

De acuerdo con la convocatoria difundida, la reunión está programada para el sábado 20 de septiembre a las 10:00 horas, en la Presidencia Municipal de Álvaro Obregón, donde se organizarán equipos y rutas para llevar a cabo las labores de rastreo.

Los organizadores pidieron a los participantes acudir con camisa blanca, gorra y suficiente agua, con el fin de identificar a los brigadistas y estar preparados para la jornada.