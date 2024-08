Convocan a ser parte de la octava generación del Desafío Emprendedor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer los emprendimientos michoacanos, la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco) lanzó la convocatoria para que se puedan inscribir a la octava generación del Desafío Emprendedor, que estará abierta desde este 5 de agosto y hasta el día 15 del mismo mes.

En conferencia de prensa, la directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social de la Sedeco, Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, detalló que en este curso iniciará el 16 de agosto y las inscripciones serán gratuitas para aquellos que están interesados en participar en el curso, el cual tendrá dos sesiones a la semana, los días martes y viernes, en un horario de 10:00 a 12:30 horas.

Comentó que los interesados en participar pueden tomar el curso de manera híbrida, presencial o en línea, en el que se contará con mentores especializados en diversos temas para que los emprendedores puedan profesionalizarse.

“Entre las principales causas por las que los emprendimientos no tienen el éxito que se espera, se encuentra entre las principales causas, que no tienen una buena planeación, luego emprendedores con excelentes y geniales ideas se avientan a hacer su negocio, pero no se tiene un modelo de negocio”, expuso.

Por ello, indicó que en este curso se abordarán temas como idea de negocio y planeación, validación del proyecto, análisis de mercado, comunicación gráfica, marketing digital, modelo de negocio, administración y finanzas, capital humano y propiedad intelectual, por mencionar algunos.

Refirió que en la séptima generación se inscribieron 182 personas, principalmente de Morelia, Uruapan y Zitácuaro, por lo que con esta convocatoria se pretende que se puedan inscribir más emprendedores del resto de los municipios del interior del estado.

Para mayor información y registro pueden escribir a las redes oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico o llamar al teléfono 4431-13-45-00, o acudir en Morelia a las oficinas de la dependencia en Avenida General Lázaro Cárdenas #1700.

