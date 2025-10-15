Convocan a la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos

Las personas físicas deben ser michoacanas de nacimiento o, en su caso, tener una residencia comprobable de mínimo cinco años ininterrumpidos en la entidad, y presentar constancia que lo acredite.

El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas —que deben acompañarse de la documentación comprobatoria completa— se abre a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra a las 4:00 de la tarde del día 28 de noviembre de 2025.

Tanto las oficinas centrales de la CEDH en Morelia como las ubicadas en Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Zamora y Zitácuaro estarán disponibles para la recepción de postulaciones.

Con base en sus atribuciones, la Presidencia del Consejo de la CEDH seleccionará a las personas integrantes del jurado evaluador, quienes podrán pertenecer a la comunidad académica, social o ser especialistas en materia de derechos humanos. Dicho jurado elegirá a la persona, organización o institución ganadora, que habiendo cumplido con los requisitos expuestos en la convocatoria, tenga los méritos para ser galardonada con la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos, edición 2025.

El nombre de la propuesta ganadora será publicado en la página web de la CEDH y la fecha de entrega será dada a conocer posteriormente.

Las bases generales de la convocatoria pueden consultarse en: cedhmichoacan.org