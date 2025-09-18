Convocan a inscribirse al Parlamento Juvenil Incluyente 2025, cierra este viernes

El Parlamento Juvenil Incluyente 2025 se desarrollará los días 30 y 31 de octubre en el Congreso del Estado. Una vez concluido el periodo de registro, el comité calificador evaluará las propuestas y publicará la lista de quienes participarán como parlamentarias y parlamentarios juveniles.

Requisitos de participación recordó que es tener entre 18 y 29 años cumplidos. Ser de Michoacán o contar con al menos un año de residencia comprobable y además de presentar una propuesta en alguna de las siguientes modalidades: iniciativa de Ley: proyecto legislativo que proponga una nueva norma o reformas a una existente, con impacto social o proyecto Social: propuesta innovadora, creativa y autosustentable que atienda problemáticas locales o estatales.

Las y los interesados deberán acudir a las oficinas del Congreso del Estado, Av. Madero Poniente No. 97, Centro Histórico de Morelia o enviando la documentación al correo parlamento.juvenil.incluyente@gmail.com antes del cierre de la convocatoria.