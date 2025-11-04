Convocan a atleta michoacano al Campeonato Mundial IF3 en Lituania

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- Tras consagrarse como campeón en el Nacional Throwdown 2025, celebrado hace un par de días en Morelia, el atleta Kevyn Preciado Calderón, fue convocado por la México Funcional Fitness Federación (MF3), para representar a nuestro país en el Campeonato Mundial IF3, que se celebrará en la ciudad de Vilna, Lituania del 5 al 7 de diciembre.

A un mes de vivir su primera experiencia internacional, el joven oriundo de Pátzcuaro, Michoacán, se encuentra en la búsqueda de recursos económicos con la finalidad de cumplir su sueño que es, poner en alto el nombre de México, de su estado y de su natal Pueblo Mágico, al participar en el certamen, a través de la categoría Juniors 21-22 Alto Rendimiento Varonil.

"Con mucha dedicación, disciplina y amor por este deporte, clasifiqué al Mundial, al que quiero asistir para representar con orgullo a México. Este logro significa mucho para mí, porque detrás de cada entrenamiento, cada día de cansancio y sacrificio, hay un sueño más grande: demostrar que desde un pequeño rincón de Michoacán se puede llegar al mundo entero con trabajo y pasión. Sin embargo, participar en el mundial implica gastos importantes (viaje, hospedaje, alimentación, inscripción y uniformes), por lo que estoy buscando apoyo para poder cumplir este sueño y dejar en alto el nombre de mi país y de mi comunidad", señaló el destacado exponente de la disciplina en la entidad.