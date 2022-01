Convoca SEE proceso de promoción a docentes federales

Cabe aclarar, que la convocatoria no aplica para docentes que ostentan clave estatal, ya que la Secretaría de Educación no cuenta con recursos presupuestales, sumado a que la normatividad para el manejo de recursos presupuestales que otorga la federación no permite apoyar la promoción estatal, motivos por los que dicha acción no se ha llevado a cabo desde el año 2016.