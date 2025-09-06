Convoca Bedolla a construir nuevas instituciones en pluralidad política

Tras reconocer avances constitucionales en Michoacán tras la aprobación de reformas a la legislación estatal, el mandatario enfatizó la necesidad de modernizar el estado con la actualización de instituciones y la generación de otras vinculadas a la transformación democrática.

Por lo que convocó a diputadas y diputados a mantener el compromiso de legislar en favor del desarrollo y bienestar de las michoacanas y michoacanos.

BCT