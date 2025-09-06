Michoacán

Convoca Bedolla a construir nuevas instituciones en pluralidad política

Durante su participación en el primer informe legislativo de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a la construcción de consensos en el Congreso del estado, para crear nuevas instituciones en pluralidad política, durante el primer informe legislativo de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Fabiola Alanís Sámano.

Tras reconocer avances constitucionales en Michoacán tras la aprobación de reformas a la legislación estatal, el mandatario enfatizó la necesidad de modernizar el estado con la actualización de instituciones y la generación de otras vinculadas a la transformación democrática.

Por lo que convocó a diputadas y diputados a mantener el compromiso de legislar en favor del desarrollo y bienestar de las michoacanas y michoacanos.

