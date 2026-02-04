Convite de mojigangas en Cuitzeo, Michoacán, será el 13 de febrero

Cuitzeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Las calles de Cuitzeo volverán a llenarse de música, color y personajes gigantes este 13 de febrero, con la celebración del tradicional Convite de Mojigangas, una de las festividades más esperadas por los habitantes y visitantes del Pueblo Mágico.

Esta tradición, que mezcla arte popular y folclor, destaca por sus mojigangas, figuras de gran tamaño elaboradas con cartón, madera y telas, que desfilan al ritmo de bandas musicales, bailes y alegría colectiva.

El evento no solo enriquece la vida cultural de Cuitzeo, sino que también promueve el turismo y el sentido comunitario.