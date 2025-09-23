Converse lanza edición de Día de Muertos inspirados en Michoacán; el precio, de $2,399

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca Converse lanzó su colección especial “Día de Muertos 2025”, inspirada en la riqueza cultural de Michoacán, con elementos visuales que rinden homenaje a la tradición purépecha.
Los nuevos modelos de tenis Chuck 70 en edición limitada fueron presentados con una campaña visual rodada en los Pueblos Mágicos de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Michoacán y la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).
En los diseños se integran símbolos profundamente michoacanos: la mariposa monarca, las flores de cempasúchil y las calaveritas de azúcar, elementos que evocan el alma de las ofrendas y rituales del Día de Muertos. Uno de los detalles más llamativos es que, al unir las suelas de ambos tenis, se forma el rostro de una calaverita.
Con el lema “La tradición camina contigo”, Converse busca conectar a las nuevas generaciones con el legado cultural de México, incorporando la visión y trabajo de artesanos locales como Isidro Gaona, Cristina Pérez y Jesús Peña, reconocidos por su labor en lacas, calaveritas y velas tradicionales.
Los tenis están disponibles en dos versiones:
Chuck 70 hueso, con bordados tono sobre tono.
Chuck 70 negros, con gráficos coloridos alusivos a la festividad.
Ambos modelos ya están a la venta en converse.com.mx por un precio de $2,399 pesos mexicanos y en tiendas físicas a partir del 25 del mismo mes.
