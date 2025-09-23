Converse lanza edición de Día de Muertos inspirados en Michoacán; el precio, de $2,399

Los nuevos modelos de tenis Chuck 70 en edición limitada fueron presentados con una campaña visual rodada en los Pueblos Mágicos de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Michoacán y la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

En los diseños se integran símbolos profundamente michoacanos: la mariposa monarca, las flores de cempasúchil y las calaveritas de azúcar, elementos que evocan el alma de las ofrendas y rituales del Día de Muertos. Uno de los detalles más llamativos es que, al unir las suelas de ambos tenis, se forma el rostro de una calaverita.