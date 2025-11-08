Controlan incendio en sacristía del Templo de Santiago Apóstol en Nurio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio registrado en la sacristía del Templo de Santiago Apóstol, ubicado en la comunidad de Nurio, fue controlado este sábado gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, informó Protección Civil Michoacán.

De acuerdo con la corporación, las llamas fueron contenidas antes de que se propagaran al resto del inmueble, considerado parte del patrimonio histórico y cultural del estado.

Las autoridades locales actuaron de inmediato, evitando una posible tragedia mayor. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Protección Civil indicó que continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños, con el objetivo de garantizar la seguridad del sitio y preservar su valor arquitectónico y simbólico para la comunidad.