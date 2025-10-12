Contratación de mil 600 policías de investigación, meta de la FGE Michoacán en su nueva etapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Torres Piña, nuevo Fiscal General del Estado de Michoacán, dio a conocer que una de las principales metas de su gestión es alcanzar un estado de fuerza de mil 668 policías de investigación, lo que implica la contratación de aproximadamente 800 nuevos elementos. Esta ambiciosa meta responde a la necesidad de fortalecer las capacidades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para combatir la incidencia delictiva en la entidad.

Torres Piña explicó que, al asumir el cargo, se encontró con un déficit significativo de personal en la FGE, especialmente en el área de investigación, pues de los mil 668 actualmente la institución cuenta con 834 policías de investigación, es decir, la mitad de los requerido.

Recientemente se abrió la convocatoria para la contratación de policías de investigación, fueron 330 los que aplicaron, 70 fueron contratados a partir del primero de octubre y se espera la contratación de otros 30 en próximos días.

El titular de la FGE Michoacán señaló que la contratación de nuevos policías de investigación es una prioridad para su administración, y que se están realizando ajustes económicos y gestionando recursos adicionales para lograr este objetivo.

"Hace unos días el Secretario Nacional de la Mesa de Seguridad Pública nos mandó un oficio donde nos obliga que ya a partir del 2026, tenemos que llegar a ese estado de fuerza yo no me esperé al 26, yo desde agosto empecé con los ajustes económicos y con las economías que estamos generando a contratar personal porque nos urge, ocupamos por eso es que contratamos ya a estos 70 policías a partir del primero de octubre", afirmó Torres Piña.

El fiscal general indicó que, además de la contratación de policías de investigación, se busca fortalecer otras áreas de la FGE, como el Ministerio Público y los servicios periciales.

A nivel nacional, las fiscalías locales enfrentan desafíos similares en cuanto a la falta de personal y recursos para hacer frente a la creciente criminalidad. La necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y persecución del delito es una constante en las agendas de seguridad pública de los estados.

La meta de la FGE Michoacán de contratar mil 600 policías de investigación representa un esfuerzo significativo para fortalecer la seguridad en el estado y mejorar la capacidad de respuesta ante la delincuencia.

