Contraloría de Uruapan, con más de 100 denuncias y quejas en lo que va de 2023

La cifra de 113 quejas y denuncias, dijo, es similar al año pasado y sobre las comparecencias ciudadanas mencionó que la Contraloría de Uruapan respeta el anonimato del ciudadano o se protegen sus datos personales.

Pizeno Nárez recordó los 21 buzones rojos instalados en diferentes dependencias del ayuntamiento y en áreas públicas que tienen una mayor asistencia de uruapenses, estos como parte de una estrategia para recepcionar señalamientos a la población respecto a los servicios públicos del ayuntamiento.

Sobre lo anterior, resaltó que muchas son recomendaciones, sugerencias e incluso felicitaciones a la administración.

"Cada 8 días hacemos una revisión -de los buzones-, no todo son quejas, en algunas nos hacen sugerencias y en otras hasta felicitaciones, no todo es negativo, eso también nos ayuda a darnos cuenta si se está trabajando correctamente o no. Tratamos de abrirlos periódicamente y cuando son recomendaciones, las hacemos", agregó.

El contralor resaltó entre los espacios donde se han colocado buzones ciudadanos las áreas más sensibles como: Tránsito, Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, DIF, la unidad deportiva, y el parque nacional.

rmr