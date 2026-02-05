Contraloría de Michoacán se asume como víctima en representación del gobierno estatal en caso contra Silvano Aureoles

El contexto de la investigación se centra en el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos que estaban destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal durante la administración de Aureoles (2015-2021). El procedimiento judicial, que se lleva a cabo ante la FGR, ya cuenta con cuatro órdenes de aprehensión cumplimentadas, aunque la captura de algunos exservidores públicos, incluido el exgobernador, aún no ha sido posible, lo que ha llevado a que Aureoles sea considerado prófugo de la justicia.

El contralor Ramírez Torres detalló la colaboración de su dependencia como "parte coadyuvante" y está muy atenta y participando activamente con la FGR. En respuesta a la pregunta sobre el número de personas involucradas en el proceso judicial, el funcionario indicó que son cuatro implicados, "incluyendo al personaje" (en referencia a Aureoles).

Uno de los aspectos clave que aborda la Contraloría es la reparación del daño al erario. El secretario explicó que, dentro de sus facultades, la dependencia no solo resuelve y sanciona las faltas administrativas, sino que también pide la recuperación de los bienes o recursos investigados.

"Dentro de las facultades que tiene la Contraloría también está la de resolver y pedir que se haga una reparación no tanto del daño sino la recuperación de alguno de lo que se está investigando".