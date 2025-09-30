Contra la Ley, Lagunillas anuncia corrida de toros para sus fiestas de octubre

Con información de César Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que existe una prohibición en Michoacán para la realización de corridas de toros, el presidente municipal de Lagunillas, Octavio Chávez Aguirre, anunció que se llevará un evento taurino en el marco de las fiestas de octubre.

A través de sus redes sociales dio a conocer la cartelera de eventos entre los que se encuentra este evento del 5 de octubre.

Se detalla que la corrida se llevaría a cabo en la Plaza de Toros Cristo Rey a partir de las 3:30 de la tarde, sin dar conocer a los participantes.

Cabe recalcar que en la entidad aún se permiten eventos como jaripeos y charreadas, pero definitivamente la “fiesta taurina” está completamente prohibida por la ley.

Recientemente se canceló la corrida del 30 de septiembre en Morelia, después de una disputa legal en juzgados federales y estatales.