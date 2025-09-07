Continuidad de la 4T en Michoacán será con las mujeres: Gladyz Butanda

“Así como a nivel nacional el segundo piso de la Cuarta Transformación lo está liderando una gran mujer, en Michoacán también demostraremos que las mujeres estamos listas para gobernar”, enfatizó en presencia de David Alfaro Garcés, director del Cobaem; Miroslava Shember Domínguez, diputada federal; Melba Albavera Padilla, diputada local; Alicia Ornelas Heredia; Yolanda Guerrero, exdiputada federal y fundadora de Morena; Citlali Fernández González, magistrada electa, así como la lideresa del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.

La postura de Gladyz Butanda también fue compartida por los presidentes José Diaz Camarena, de Numarán, Isidoro Mosqueda, de Jacona; Moisés Navarro, de Yurécuaro; Enrique Arroyo, de Tangamandapio, además de un importante número de regidores provenientes de dichos municipios.

Cabe mencionar que esta es la cuarta asamblea informativa de Morena donde, como invitada especial, Gladyz Butanda Macías reafirma sus aspiraciones a gobernar Michoacán en 2027.

