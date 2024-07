Continuará programa “Jalo a Estudiar” en próximo ciclo escolar en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa “Jalo a Estudiar” se mantendrá para el próximo ciclo escolar 2024-2025 en Michoacán, para dar un par de zapatos a los alumnos del nivel secundaria, adelantó la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Administración del Estado (SEE), Patricia Flores Anguiano.

En entrevista telefónica con MIMORELIA.COM, señaló que este programa se mantiene en el nivel secundaria porque es donde se busca abatir el alto nivel de deserción de estudios que se tienen y ahora se busca que en lugar de tenis, será zapato escolar de color negro, para uso diario.

“El calzado es fundamental para que los niños puedan ir a la escuela, que no estén excluidos por usar huarache, sandalias u otro tipo de calzado. Uniformarlos a todos con un tipo de calzado que les ayude a caminar, porque hay quien camina kilómetros o largas distancias, que no fue motivo para decir ‘no voy porque no tengo calzado’”, mencionó.

Dijo que incluso en el programa se contempla este año a los alrededor de 3 mil alumnos más, que se estima se añadieron a la matrícula de este nivel para el siguiente ciclo escolar.

Recordó que en el Ciclo Escolar 2023-2024 en Michoacán se entregaron en total 240 mil pares de tenis a igual número de estudiantes de secundaria, a algunas primarias y albergues.

Indicó que en esta primera etapa del programa “Jalo a Estudiar” se hizo una inversión de 120 millones de pesos, cifra que podría ser similar este año.

