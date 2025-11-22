Continua la búsqueda del estudiante que fue arrastrado por el mar, tras rescatar a su amiga en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya se cumplen 24 horas desde que Jesús M., un joven de 16 años y estudiante del CETIS 34, fue arrastrado por las olas en Playa Jardín, en Lázaro Cárdenas, luego de rescatar a una amiga que se encontraba en peligro.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, fue durante la tarde del pasado viernes cuando Evelyn H. ingresó al mar y, en determinado momento, el oleaje le impidió mantenerse a flote. Ante la situación, Jesús entró rápidamente al agua para auxiliarla, logrando acercarla a la orilla, donde quedó a salvo. Sin embargo, la fuerza de las olas lo arrastró mar adentro, y desde entonces permanece en calidad de desaparecido.