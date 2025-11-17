Continúan gestiones, acciones y entrega de apoyos subsidiados en la Casa Enlace Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Casa Enlace Tacámbaro se sigue trabajando de la mano del pueblo, escuchando las necesidades ciudadanas y continuando con las gestiones en los tres niveles de gobierno, para atender de manera puntual los requerimientos de los habitantes del Distrito XIX, indicó el diputado Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior durante la rueda de prensa que ofreció este lunes para dar a conocer las acciones y actividades que se realizan como parte del trabajo legislativo, en cumplimiento a su compromiso de campaña de seguir informando al pueblo los avances logrados y lo que aún falta por hacer.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer los resultados obtenidos derivado de las actividades realizadas por las distintas áreas de la Casa Enlace como la reunión de la Mesa Intermunicipal para el Manejo del Fuego, la atención a la violencia escolar a través de charlas sobre ciberacoso y ciberbullying, así como la atención psicológica a las y los estudiantes.

En las instalaciones de la Casa Enlace Tacámbaro informó que por primera vez en la historia se instaló una Mesa Intermunicipal para el Manejo del Fuego, misma que fue parte de sus compromisos con el sector cañero, la cual se logró gracias a las gestiones realizadas y a la buena voluntad del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

En ese sentido, mencionó que este trabajo será permanente en coordinación con la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), las autoridades municipales, los comisariados ejidales y los productores de la región, para estar en condiciones de enfrentar de la mejor manera posible el periodo de zafra y evitar incidentes que mermen la producción.