Continúan gestiones, acciones y entrega de apoyos subsidiados en la Casa Enlace Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Casa Enlace Tacámbaro se sigue trabajando de la mano del pueblo, escuchando las necesidades ciudadanas y continuando con las gestiones en los tres niveles de gobierno, para atender de manera puntual los requerimientos de los habitantes del Distrito XIX, indicó el diputado Vicente Gómez Núñez.
Lo anterior durante la rueda de prensa que ofreció este lunes para dar a conocer las acciones y actividades que se realizan como parte del trabajo legislativo, en cumplimiento a su compromiso de campaña de seguir informando al pueblo los avances logrados y lo que aún falta por hacer.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer los resultados obtenidos derivado de las actividades realizadas por las distintas áreas de la Casa Enlace como la reunión de la Mesa Intermunicipal para el Manejo del Fuego, la atención a la violencia escolar a través de charlas sobre ciberacoso y ciberbullying, así como la atención psicológica a las y los estudiantes.
En las instalaciones de la Casa Enlace Tacámbaro informó que por primera vez en la historia se instaló una Mesa Intermunicipal para el Manejo del Fuego, misma que fue parte de sus compromisos con el sector cañero, la cual se logró gracias a las gestiones realizadas y a la buena voluntad del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.
En ese sentido, mencionó que este trabajo será permanente en coordinación con la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), las autoridades municipales, los comisariados ejidales y los productores de la región, para estar en condiciones de enfrentar de la mejor manera posible el periodo de zafra y evitar incidentes que mermen la producción.
Dentro de las actividades que se realizaron, se llevó a cabo un concurso con estudiantes de la región para fomentar el liderazgo con impacto en temas sociales en este sector, derivado del cual se implementó un ciclo de charlas con ciberacoso y ciberbullying con los jóvenes ganadores de esta dinámica; misma que se buscará ejecutar en todo el Distrito.
Así también, se mantiene la atención psicológica con estudiantes del Centro de Capacitación y Desarrollo para la Juventud No. 1 (Cecadej), en donde se realizan sesiones individuales y grupales que les permiten prevenir y atender temas de salud mental. Es de recordar que se presentó una iniciativa para que se cuente con psicólogos en todas las instituciones educativas de Michoacán, misma que se encuentra en análisis para su posterior aprobación.
En lo que respecta a la atención a las mujeres de la región, se mantiene el apoyo para el registro de marcas con la Secretaría de Desarrollo Económico, para que mujeres que han sufrido maltrato y violencia, tengan una fuente de empleo y de ingresos propios. Además de la atención que se brindó para que mujeres del Distrito participaran en un concurso estatal para la erradicación de la violencia, una de las cuales pasó a la etapa final y se está a la espera de los resultados.
En materia de gestión social, se sigue impulsando el apoyo subsidiado de materiales que permite la mejora de los hogares y brinda bienestar a la familia. En la primera etapa se beneficiaron 22 personas y ya esta abierta la ventanilla de la segunda etapa para el registro de los interesados; con productos de diversa índole en beneficio de la economía familiar.
Acompañado de los responsables de cada una de las áreas que conforman la Casa Enlace, el legislador de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, reiteró su compromiso con el pueblo del Distrito, para mantenerse como un diputado cercano y atento a las necesidades de la ciudadanía.
mrh