Continúan bloqueos de campesinos en Michoacán a más de 24 horas; reportan ya 10 puntos afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de 24 horas de haber comenzado las protestas por parte de organizaciones campesinas y transportistas en Michoacán, este martes por la tarde continúan bloqueos en al menos diez puntos carreteros del estado, de acuerdo con el último reporte emitido a las 12:30 horas por el C5 estatal.
De acuerdo con la actualización, se mantienen cerradas varias casetas de cobro, así como tramos carreteros federales estratégicos, lo que ha generado afectaciones al tránsito vehicular en diferentes regiones de la entidad.
Los puntos donde se reportan bloqueos son:
Panindícuaro: Autopista de Occidente, caseta de cobro.
Ecuandureo: Autopista de Occidente México - Guadalajara, caseta de cobro.
Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, caseta de cobro.
Vista Hermosa: Autopista de Occidente, caseta de cobro y carretera Vista Hermosa – Briseñas.
Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo-La Barca, a la altura del crucero de Cuatro Esquinas.
Sahuayo: Carretera federal Sahuayo-La Barca, en el crucero de La Palma.
Villa Madero: Carretera Tiripetío – Eréndira, a la altura de la placita y otra concentración cerca de una tienda de autoservicio.
Villamar: Carretera Villamar – Jiquilpan, frente al IMSS de la colonia Emiliano Zapata.
Coahuayana: Carretera 200 Lázaro Cárdenas - Manzanillo, a la altura de la desviación a Aquila.
Las autoridades estatales continúan emitiendo recomendaciones para que la población evite estas zonas y considere rutas alternas, mientras las organizaciones campesinas mantienen su exigencia de mejores condiciones para el sector agropecuario y una revisión a la Ley Nacional del Agua.
rmr