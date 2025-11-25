Continúan bloqueos de campesinos en Michoacán a más de 24 horas; reportan ya 10 puntos afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de 24 horas de haber comenzado las protestas por parte de organizaciones campesinas y transportistas en Michoacán, este martes por la tarde continúan bloqueos en al menos diez puntos carreteros del estado, de acuerdo con el último reporte emitido a las 12:30 horas por el C5 estatal.

De acuerdo con la actualización, se mantienen cerradas varias casetas de cobro, así como tramos carreteros federales estratégicos, lo que ha generado afectaciones al tránsito vehicular en diferentes regiones de la entidad.