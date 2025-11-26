Continúan bloqueos carreteros en Michoacán; van para 72 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer día consecutivo, este miércoles continúan los bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, ocasionados por manifestaciones del sector agrícola y transportista.

De acuerdo con el último informe del Centro SICT Michoacán, emitido al filo de las 7:00 horas, al menos 10 tramos viales de la Autopista 15D Maravatío–Zapotlanejo, así como rutas federales y ramales en municipios como Zamora, La Barca, Ecuandureo, Zinapécuaro y Panindícuaro, siguen presentando afectaciones.

Puntos con bloqueos activos y retenciones: