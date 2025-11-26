Michoacán

Continúan bloqueos carreteros en Michoacán; van para 72 horas

Las manifestaciones iniciaron el lunes y este miércoles se mantienen cierres en al menos 10 tramos viales
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer día consecutivo, este miércoles continúan los bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, ocasionados por manifestaciones del sector agrícola y transportista.

De acuerdo con el último informe del Centro SICT Michoacán, emitido al filo de las 7:00 horas, al menos 10 tramos viales de la Autopista 15D Maravatío–Zapotlanejo, así como rutas federales y ramales en municipios como Zamora, La Barca, Ecuandureo, Zinapécuaro y Panindícuaro, siguen presentando afectaciones.

Puntos con bloqueos activos y retenciones:

  • Ocotlán, km 426: bloqueo en ambos sentidos. Retención de 3 km (sentido Maravatío).

  • La Barca, km 402: bloqueo en ambos sentidos. Retención de 6 km (sentido Maravatío).

  • Vista Hermosa, km 390: bloqueo en ambos cuerpos, sin retenciones.

  • Ecuandureo, km 360: retenciones de 5 km (Zapotlanejo) y 1 km (Maravatío).

    • Desvío recomendado: Sda. Autovim, km 365.8 B (Maravatío).

  • Panindícuaro, km 307: retenciones de 5 km (Zapotlanejo).

    • Desvío recomendado: Huaniqueo, km 280.4 A.

  • Zinapécuaro, km 202: retenciones de 13 km (Zapotlanejo) y 5 km (Maravatío).

    • Desvíos alternos: Jeráhuaro km 186 A y Aeropuerto Morelia km 226 B.

Otros tramos afectados:

  • La Barca – Jiquilpan, km 28: bloqueo en ambos sentidos, sin retenciones.

  • Zamora–Guadalajara: Tramo Zamora–Briseñas, km 44+000.

  • Morelia–Guadalajara: Tramo Zamora–Jiquilpan, km 170+000.

Recomendación:

Autoridades piden extremar precauciones, anticipar tiempos de traslado y seguir indicaciones viales. Se recomienda a quienes viajan en transporte foráneo o privado revisar rutas alternas antes de salir.

rmr

