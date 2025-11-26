Continúan bloqueos carreteros en Michoacán; van para 72 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer día consecutivo, este miércoles continúan los bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, ocasionados por manifestaciones del sector agrícola y transportista.
De acuerdo con el último informe del Centro SICT Michoacán, emitido al filo de las 7:00 horas, al menos 10 tramos viales de la Autopista 15D Maravatío–Zapotlanejo, así como rutas federales y ramales en municipios como Zamora, La Barca, Ecuandureo, Zinapécuaro y Panindícuaro, siguen presentando afectaciones.
Puntos con bloqueos activos y retenciones:
Ocotlán, km 426: bloqueo en ambos sentidos. Retención de 3 km (sentido Maravatío).
La Barca, km 402: bloqueo en ambos sentidos. Retención de 6 km (sentido Maravatío).
Vista Hermosa, km 390: bloqueo en ambos cuerpos, sin retenciones.
Ecuandureo, km 360: retenciones de 5 km (Zapotlanejo) y 1 km (Maravatío).
Desvío recomendado: Sda. Autovim, km 365.8 B (Maravatío).
Panindícuaro, km 307: retenciones de 5 km (Zapotlanejo).
Desvío recomendado: Huaniqueo, km 280.4 A.
Zinapécuaro, km 202: retenciones de 13 km (Zapotlanejo) y 5 km (Maravatío).
Desvíos alternos: Jeráhuaro km 186 A y Aeropuerto Morelia km 226 B.
Otros tramos afectados:
La Barca – Jiquilpan, km 28: bloqueo en ambos sentidos, sin retenciones.
Zamora–Guadalajara: Tramo Zamora–Briseñas, km 44+000.
Morelia–Guadalajara: Tramo Zamora–Jiquilpan, km 170+000.
Recomendación:
Autoridades piden extremar precauciones, anticipar tiempos de traslado y seguir indicaciones viales. Se recomienda a quienes viajan en transporte foráneo o privado revisar rutas alternas antes de salir.
