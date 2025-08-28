Continúan acciones del Poder Judicial de Michoacán para la entrega ordenada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones que implementa el Poder Judicial de Michoacán para la entrega ordenada, con transparencia y que asegure la continuidad en el servicio, el Consejo continúa diseñando y emitiendo diversos acuerdos para que las oficinas tanto administrativas como jurisdiccionales cuenten con las herramientas necesarias para organizar y realizar la transición.

En ese sentido, en días pasados emitió los Lineamientos para la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las personas servidoras públicas al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión cuyo procedimiento tiene como finalidad garantizar la transferencia ordenada, eficiente, honesta, profesional, confiable, oportuna y homogénea de los recursos asignados y toda aquella documentación e información que haya sido generada en el ejercicio de sus funciones.

Para ello, el acta contendrá los datos correspondientes, con formatos generados en los propios sistemas con que cuenta el Poder Judicial, a manera de anexos, y que aplicarán a quienes ocupen cargos administrativos a partir del nivel de jefe de departamento u homólogo, así como a personas juzgadoras de segunda instancia, primera instancia y menores, quienes ya cuentan con los instructivos y documentos necesarios.

Por otro lado, también se emitió el Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para el acta de entrega-recepción institucional del Consejo del Poder Judicial de Michoacán tanto al Órgano de Administración Judicial como al Tribunal de Disciplina Judicial, en donde se establecen las disposiciones para que el Pleno, la Presidencia, las comisiones permanentes, los órganos auxiliares y unidades administrativas realicen el proceso de entrega de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales, además de los asuntos en trámite, documentación, así como archivos ordenados y clasificados conforme a las disposiciones aplicables.

En este documento se enlistan las oficinas que tendrán esta responsabilidad mediante el Sistema de Entrega-Recepción (SISER), diseñado para el proceso de transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales, asuntos en trámite, documentación y archivos ordenados y clasificados, a los nuevos organismos.

Todo el detalle de ambos lineamientos puede consultarse en el portal web institucional poderjudicialmichoacan.gob.mx en el apartado Avisos del Consejo.