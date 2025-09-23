Continúa SEE con diagnósticos de la campaña Vive Saludable en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) avanza en la campaña Vive Saludable, a fin de para diagnosticar la salud de estudiantes de primaria en Michoacán, programa que se encuentra en su etapa de resultados, informó la titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar.

En rueda de prensa, la funcionaria llamó a directores, alcaldes, padres y madres de familia a colaborar en las jornadas de medición de peso, talla, agudeza visual y salud bucal, esto al reconocer complicaciones para el registro de todos y todas las alumnas.

“Fue complejo poder cargar toda la información de niños y niñas, todavía nos falta una importante cantidad de alumnos y de alumnas. Una vez que se organiza la brigada que se coordina de forma interinstitucional, es muy difícil que podamos regresar a esa escuela. Los datos de los niños y las niñas están precargados en una tablet, así que estamos pidiendo todo el apoyo y colaboración también a alcaldes, directores, mamás, papás, porque una vez que se tiene el diagnóstico se sugiere una visita médica para atender problemas de salud local y agudeza visual”, expresó.