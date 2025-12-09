Continúa la buena respuesta al programa Emplaca tu moto: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de noviembre, la Secretaría de Finanzas y Administración, por medio del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), llevó a cabo 65 mil 371 trámites de regularización de motocicletas, derivado del programa Emplaca tu moto, lo que representó el ingreso a las arcas estatales de 27 millones 113 mil 520 pesos, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Expuso que durante el período del 3 al 30 de noviembre, la dependencia registró 14 mil 537 trámites y pagos con motivo de dotación de placas, que significaron un importe de ocho millones 998 mil 403 pesos, mientras en el caso de refrendos, efectuó 31 mil 896 operaciones sobre ese derecho correspondiente a 2025 y 18 mil 938 referentes a años anteriores, por 11 millones 673 mil 936 pesos y seis millones 441 mil 181 pesos, respectivamente.

Manifestó que es interés de la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, apoyar la regularización de motocicletas en la geografía michoacana, donde transitan, de acuerdo con el reporte de registro más reciente que el Satmich envió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 590 mil 691 unidades de este tipo, de las cuales solo 178 mil 35 se encuentran regularizadas en 2025.

Resaltó la importancia de que la población aproveche los beneficios del programa Emplaca tu moto, lo cual dará certeza a la propiedad de dichos vehículos y, además, generará confianza y mayor seguridad a los habitantes del estado. El plazo vence el 31 de diciembre del presente año, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir a los módulos del Satmich que operan en toda la entidad.

rmr