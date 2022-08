Continúa grave normalista atropellado, buscan conciliación entre empresa y familia: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Carlos Torres Piña informó que el estado de salud del joven normalista que fue atropellado mientras pedía dinero en la carretera Morelia- Pátzcuaro continúa siendo grave.

En entrevista, el funcionario estatal apuntó que han continuado pendiente de la situación del joven mediante los servicios del ISSSTE de alta especialidad en Michoacán.

Agregó que en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarece los hechos, la dependencia a su cargo está fungiendo como “intermediarios” entre la familia y la empresa de la línea comercial de autobuses con la intención de que se llegue a un acuerdo.

Es de recordar que en el incidente, que ocurrió hace ya nueve días, el joven perteneciente a la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” fue atropellado en la carretera presuntamente por una unidad de una línea comercial de autobuses.

Torres Piña consideró que en “ocasiones” no existen los motivos para realizar las acciones como en la que el joven vio afectada su salud; no obstante recordó el compromiso del gobierno estatal por no tener retraso en las becas alimentarias.

Finalmente, cabe incluir que en días pasados el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla anunció que actualizarán la beca alimentaria para el próximo ciclo escolar, por lo que aseveró que no existe justificación para realizar boteos por parte del sector estudiantil.

