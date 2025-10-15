Continúa cierre en La Piedad-Pénjamo por protesta campesina; hay miles de vehículos atrapados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La protesta nacional agropecuaria continúa este miércoles con afectaciones graves en la zona del Bajío. Desde la tarde del martes, campesinos mantienen un bloqueo total en la carretera La Piedad-Pénjamo, a la altura del puente de cuota en la comunidad de Santa Ana Pacueco, Guanajuato, lo que ha generado congestión hasta territorio michoacano.
El blvd. Juan Pablo Segundo en La Piedad también presenta saturación por la fila de vehículos de carga, cuyos conductores pasaron la noche atrapados sin poder avanzar rumbo a sus destinos. Algunos testimonios refieren filas de más de 50 kilómetros y más de 12 horas sin poder moverse.
Además, se han reportado bloqueos intermitentes en:
La carretera La Piedad–Numarán, a la altura del fraccionamiento Villas de Las Lomas.
Tramos que conectan con Santa Ana y hacia Irapuato también presentan afectaciones intermitentes.
De acuerdo con información de medios locales como News San Miguel e Info Metrópoli, se trata de una medida "desesperada" tomada por los productores ante la falta de respuesta del gobierno federal respecto a precios de garantía, apoyos financieros y seguridad rural.
Aunque autoridades del estado han reportado que algunas casetas como Vista Hermosa y Ecuandureo ya están liberadas, los bloqueos en la zona de La Piedad continúan vigentes, sin indicios de retiro inminente.
Se recomienda a la ciudadanía evitar circular por esta región y utilizar rutas alternas si es posible.
rmr