Continúa búsqueda de Francisco Leonel Campos, exregidor de Zacapu; FGE emite ficha de búsqueda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúa la búsqueda de Francisco Leonel Campos Vargas, exregidor del municipio de Zacapu, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 3 de noviembre. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda y activó los protocolos correspondientes ante el temor de que sea víctima de un delito.
Según el documento oficial, fue visto por última vez alrededor de las 19:50 horas, en el municipio de Zacapu. Desde entonces, no se ha logrado establecer comunicación con él.
La cédula de búsqueda describe a Francisco Leonel como un hombre de 52 años, con complexión atlética, cabello corto y negro, ojos cafés pequeños, de 1.75 metros de estatura y 84 kilos de peso. Al momento de su desaparición, vestía saco color café a cuadros, camisa negra de manga larga, pantalón de vestir negro y zapatos del mismo color.
Según consta en documentos públicos del IEM, Campos Vargas fue regidor en el Ayuntamiento de Zacapu durante el periodo 2008-2011; además, ha estado relacionado con actividades sindicales como representante estatal..
Cabe recordar que hace apenas unos días, la misma Fiscalía localizó con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien también fue reportado como desaparecido.
rmr