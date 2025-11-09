Continúa búsqueda de Francisco Leonel Campos, exregidor de Zacapu; FGE emite ficha de búsqueda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúa la búsqueda de Francisco Leonel Campos Vargas, exregidor del municipio de Zacapu, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 3 de noviembre. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda y activó los protocolos correspondientes ante el temor de que sea víctima de un delito.

Según el documento oficial, fue visto por última vez alrededor de las 19:50 horas, en el municipio de Zacapu. Desde entonces, no se ha logrado establecer comunicación con él.

La cédula de búsqueda describe a Francisco Leonel como un hombre de 52 años, con complexión atlética, cabello corto y negro, ojos cafés pequeños, de 1.75 metros de estatura y 84 kilos de peso. Al momento de su desaparición, vestía saco color café a cuadros, camisa negra de manga larga, pantalón de vestir negro y zapatos del mismo color.