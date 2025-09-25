Continúa búsqueda de Abril, desaparecida en Álvaro Obregón; familia deja su foto en cada rincón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de una semana de la desaparición de Abril Zamora Ruiz, su familia continúa con la búsqueda activa, pegando hojas con su fotografía en espacios públicos de Álvaro Obregón y sus alrededores. La joven de 35 años fue vista por última vez el pasado 17 de septiembre.
En redes sociales, su hermana Wendolyne, quien ha estado activa en labores de búsqueda, publicó un mensaje lleno de emotividad y esperanza:
"Nos fuimos a buscarte a tu lugar favorito, de tu persona favorita. A que cuando salgas, veas tu cédula de busca y veas que sí te estamos buscando", escribió.
El mensaje también lanza una fuerte declaración a quien pudiera haberla retenido: "Tú no te hubieras ido sin avisarnos dónde estás... Tú no".
Abril fue vista por última vez alrededor de la 1:16 horas del miércoles 17 de septiembre, conduciendo un Nissan gris con placas PMH-303-D. Días después, su automóvil fue encontrado calcinado en la localidad de El Calvario, municipio de Álvaro Obregón. Hasta el momento, ella continúa en calidad de desaparecida.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene activa la Alerta Alba para su localización. La familia pide que, si alguien tiene información útil, se comunique al 800 614 2323.
