Continúa abierto el registro para certificación de las Carnitas de Michoacán: Sedeco

El encargado de la política de Desarrollo Económico, destacó que esta certificación garantiza la autenticidad de la receta tradicional, fortalece la formalidad y abre oportunidades para posicionar a las carnitas en nuevos mercados nacionales e internacionales.

Recordó que los interesados pueden realizar su inscripción a través de la página web https://carnitasdemichoacan.com.mx/ , donde se detallan los requisitos del proceso.