Continúa abierto el registro para certificación de las Carnitas de Michoacán: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) mantiene abierto el registro para productores, cocineros y establecimientos que deseen obtener la certificación de las Carnitas de Michoacán, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), informó el titular de la dependencia estatal, Claudio Méndez Fernández.
El encargado de la política de Desarrollo Económico, destacó que esta certificación garantiza la autenticidad de la receta tradicional, fortalece la formalidad y abre oportunidades para posicionar a las carnitas en nuevos mercados nacionales e internacionales.
Recordó que los interesados pueden realizar su inscripción a través de la página web https://carnitasdemichoacan.com.mx/ , donde se detallan los requisitos del proceso.
Asimismo, puntualizó que los productores deberán apegarse a las Reglas de Uso de la marca de certificación, que establecen lineamientos de calidad, higiene y autenticidad, para garantizar que las carnitas certificadas conserven su identidad y tradición.
BCT