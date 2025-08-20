Contamos con espacios para las nuevas salas colegiadas civiles y salas unitarias penales regionales: Gerardo Contreras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En visita a la ciudad de Zitácuaro, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Gerardo Contreras Villalobos, acompañado por magistrados civiles y penales, realizó un recorrido por la sede en la que se instalarán la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal de la región Zitácuaro, conforme a lo establecido en la reforma judicial.

El magistrado revisó los avances de la adecuación del inmueble en el que se proyecta operarán alrededor de 32 servidores públicos, entre ellos, cuatro magistrados y magistradas, además de secretarios de acuerdos y proyectistas, oficiales de sala, notificadores y escribientes.

Es importante recordar que, como parte de las acciones para la entrega ordenada, transparente y que asegure la continuidad del servicio público de impartición de justicia, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán ha emitido una serie de acuerdos con medidas administrativas y operativas. Por mencionar las más importantes: los trabajos para la ubicación de inmuebles para la operación de las ocho nuevas salas colegiadas civiles regionales, ocho nuevas salas unitarias penales regionales, así como el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.