Consultas gratis y hospitales listos para las fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar la atención médica a la población, los hospitales y centros de salud de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) estarán operando con normalidad los días 15 y 16 de septiembre, durante las celebraciones por la Independencia de México.
Además, se reforzarán los servicios de emergencia en las unidades hospitalarias de referencia como en los hospitales de la Mujer, General “Dr. Miguel Silva”, Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”, Infantil “Eva Sámano de López Mateos” y en el Instituto Michoacano de Oncología, para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante estas festividades.
Los 27 centros hospitalarios y 364 centros de salud brindarán el servicio de manera ordinaria a través de personal de guardia y de jornada acumulada para que los usuarios puedan recibir consulta gratuita.
La SSM los exhorta a disfrutar estas fiestas con conciencia y responsabilidad, a efecto de prevenir accidentes relacionados con el exceso en consumo de alcohol, conducir con distractores como el celular, no utilizar cinturón de seguridad, manejar cansado y rebasar límites de velocidad.
Así, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias (CRUM) están alertas para responder oportunamente ante cualquier emergencia y realizar el traslado correspondiente en ambulancias terrestres y aéreas.
BCT