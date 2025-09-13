Consultas gratis y hospitales listos para las fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar la atención médica a la población, los hospitales y centros de salud de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) estarán operando con normalidad los días 15 y 16 de septiembre, durante las celebraciones por la Independencia de México.

Además, se reforzarán los servicios de emergencia en las unidades hospitalarias de referencia como en los hospitales de la Mujer, General “Dr. Miguel Silva”, Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”, Infantil “Eva Sámano de López Mateos” y en el Instituto Michoacano de Oncología, para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante estas festividades.