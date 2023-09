Consultas del IEM a grupos vulnerables, para garantizar su participación en la democracia: Araceli Gutiérrez

En el caso de las comunidades indígenas, la consejera recordó que el IEM se debe apegar a los criterios nacionales e instrumentos internacionales para el respeto de los usos y costumbres de los pueblos originarios.

"Si nosotros aplicamos una consulta que no se haya platicado previamente con las comunidades, cómo, cuándo la quieren, a qué hora, bajo qué características, si no cuidamos estas cosas que se apeguen a sus usos y costumbres, existe el riego de que no tenga validez. A diferencia de los otros grupos, en el caso de las comunidades indígenas tenemos esta condición de usos y costumbres que nos lleva a ceñirnos a las formas que ellos nos establezcas", dijo.

Araceli Gutiérrez estableció las características que todas las consultas deben seguir: ser previas, libres, informadas y de buena fe; que los ciudadanos no se sientan coaccionados, que estén informados sobre lo que están respondiendo y para qué, y abrir a la oportunidad a que la sociedad participe sin poner en duda su intención.

rmr