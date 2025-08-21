Consulta infantil 2024, la más exitosa en Michoacán y en México

El encargado de brindar los detalles fue el vocal Edgar Pérez Melo, quien informó que, para esta décima edición las tres temáticas fueron: espacios comunitarios; cuidado del medio ambiente y los animales; y prevención de adicciones.

La dinámica fue a través de boleta digitales, impresas, en lengua indígena y con letra Braille. Se instalaron 2 mil 576 casillas: 134 en espacios público, 124 itinerantes, 2 mil 205 en escuelas, y el resto en otro tipo de instituciones. En Michoacán participaron 537 voluntarios y voluntarias para realizar la consulta, de esa cifra 208 fueron trabajadores del INE, 207 docentes y 122 civiles. En cuanto a los distritos en donde mayor participación hubo, resaltan Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan y Zamora.

Pérez Melo destacó que Michoacán e colocó en el lugar número 8 de las entidades en donde hubo una mejor respuesta a la convocatoria de la CIJ 2024.

"Imagínense lo valioso del análisis de esta fotografía o estampa, como la quieran ver, en términos de la representación que tenemos. No es ostentoso cuando les digo que el análisis que estoy por presentarles es, sin lugar a dudas, el análisis más importante que tenemos, como entidad y como nación sobre las opiniones de niñas niños y adolescentes sobre las tres temáticas consultadas".

rmr