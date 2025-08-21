Consulta infantil 2024, la más exitosa en Michoacán y en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación total de 404 mil 513 niños, niñas y adolescentes, la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE) fue la más exitosa que se ha aplicado en Michoacán, con un aumento del 65.05% en comparación con el 2021, año en el que se realizó la ultima CIJ.
Desde la Junta Local del INE Michoacán, se dieron a conocer los resultados de la CIJ 2024, de los cuales se puede resaltar el aumento de la participación, a nivel nacional con un 53% más de menores encuestados, mientras que a nivel estatal 1 de cada 3 infantes participaron, cifra que hacen de esta décima edición la más exitosa.
Ante medios de comunicación, el consejero presidente del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, recordó que, una de los principales finalidades de la consulta es a través de los resultados y conclusiones generar mesas de trabajo interinstitucionales para reaccionar a las necesidades que las propias infancias reconocieron.
"Queremos precisamente darles voz a los niños, niñas y adolescentes, que sean escuchados y que el INE con el grupo coordinador busquemos que haya compromiso de las instituciones para canalizar las preocupaciones de los niños y niñas, y no sólo las autoridades, sino también las familias deberían involucrarse. Es importante que se acerquen a los resultados porque hay comportamientos que naturalizamos", apuntó.
El encargado de brindar los detalles fue el vocal Edgar Pérez Melo, quien informó que, para esta décima edición las tres temáticas fueron: espacios comunitarios; cuidado del medio ambiente y los animales; y prevención de adicciones.
La dinámica fue a través de boleta digitales, impresas, en lengua indígena y con letra Braille. Se instalaron 2 mil 576 casillas: 134 en espacios público, 124 itinerantes, 2 mil 205 en escuelas, y el resto en otro tipo de instituciones. En Michoacán participaron 537 voluntarios y voluntarias para realizar la consulta, de esa cifra 208 fueron trabajadores del INE, 207 docentes y 122 civiles. En cuanto a los distritos en donde mayor participación hubo, resaltan Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan y Zamora.
Pérez Melo destacó que Michoacán e colocó en el lugar número 8 de las entidades en donde hubo una mejor respuesta a la convocatoria de la CIJ 2024.
"Imagínense lo valioso del análisis de esta fotografía o estampa, como la quieran ver, en términos de la representación que tenemos. No es ostentoso cuando les digo que el análisis que estoy por presentarles es, sin lugar a dudas, el análisis más importante que tenemos, como entidad y como nación sobre las opiniones de niñas niños y adolescentes sobre las tres temáticas consultadas".
rmr