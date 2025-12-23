Consulta el costo de las actas de adopción y reconocimiento de hijos para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La expedición de actas de adopción ante el Registro Civil de Michoacán sufrirá —como la mayoría de impuestos— un ligero aumento en su precio para 2026, al pasar de 859 pesos a 889 pesos, lo que significa un incremento de 30 pesos.

La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 contempla, entre los servicios del Registro Civil, el acta de adopción, la cual, al ser dictada por un tribunal judicial nacional, tendrá un costo de 889 pesos; mientras que, cuando el acta sea por inscripción de sentencia dictada por un tribunal extranjero, costará 1,147 pesos.

Ambas modalidades incluyen la anotación en el acta primigenia, es decir, en el acta original de la persona adoptada.