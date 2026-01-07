Consulados en EU están rebasados; paisanos, en indefensión: Semigrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la política migratoria implementada desde el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los consulados en el país norteamericano están rebasados y, por ende, muchos migrantes se encuentran en estado de indefensión, así lo afirmó la Secretaría del Migrante en Michoacán (Semigrante).

"Están saturados los consulados, están rebasados porque estaban diseñados con personal para una etapa regular y normal, no para Donald Trump, no para una acción de gobierno tan radical en contra de los migrantes de América Latina y, específicamente, los michoacanos", informaron.

La dependencia indicó que están rebasados porque no se hizo una planeación correcta, tomando en cuenta el gobierno norteamericano actual que comenzó a actuar —a decir de la Semigrante— de manera extraordinaria; asimismo, acotó que no se cuenta con los abogados necesarios y muchas de las personas detenidas no han podido regresar a México.

En ese sentido, la Secretaría señaló que debe haber diálogo con el coordinador de consulados de México en Estados Unidos para ver cómo van a defender a los connacionales, ya que Michoacán tiene mucha presencia en dicho territorio, además de ser una de las entidades que mayor número de remesas envía.

Lo anterior, dijo, exige que la Cancillería, a través de los consulados, defienda a la población mexicana con abogados pagados por el mismo gobierno de la República. "No estamos en una etapa normal o regular, estamos en una etapa extraordinaria y se requiere de acciones extraordinarias por parte del gobierno".

Cabe mencionar que el año pasado fueron deportados o repatriados más de siete mil michoacanos, lo que ha generado que se "rompan las familias", pues algunos se quedan en Estados Unidos —por lo general, los hijos de los migrantes que nacieron allá—, aunque apuntó que también deben analizar cómo esa gente repatriada se va a reincorporar a la actividad productiva de sus municipios.

