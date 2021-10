Construye IMSS Michoacán residencias médicas y aulas de enseñanza en hospitales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán construye un total de ocho espacios físicos, tanto residencias para mejorar la estadía de las y los médicos residentes de hospitales, como aulas de enseñanza para impulsar los procesos de capacitación entre las y los trabajadores de clínicas y hospitales de la entidad.

La titular del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, dijo que se trata de cuatro espacios físicos que mejorarán la estadía de los residentes en los hospitales: HGR No. 1, Charo; HGZ/MF No. 2, Zacapu; HGSZ No. 7, La Piedad y el HGZ/MF No. 12, de Ciudad Lázaro Cárdenas.

Asimismo, las aulas de enseñanza se construyen en: UMF No. 84, Tacícuaro; HGZ/MF No. 2, Zacapu; HGZ No. 4, Zamora y HGZ/MF No. 12 de Ciudad Lázaro Cárdenas.