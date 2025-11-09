Construirán hospitales en Morelia y Zitácuaro; IMSS reforzará atención médica en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se ejecutarán 39 acciones de infraestructura en salud, con una inversión de 7 mil 800 millones de pesos. Estas obras buscan fortalecer los servicios médicos en el estado y acercar atención especializada a más regiones.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el IMSS construirá dos nuevos hospitales: uno en Villas del Pedregal, en Morelia, con 260 camas, y otro en Zitácuaro. Además, los siete hospitales rurales del estado serán reconvertidos en hospitales de zona, con mejores capacidades y servicios.

También se realizará una rehabilitación mayor del hospital del IMSS en Lázaro Cárdenas, y se ampliarán las especialidades y servicios del hospital IMSS de Uruapan, que inició operaciones en mayo de 2024. En Morelia, se construirá un centro de radioterapia con acelerador lineal, y se añadirán cinco nuevas Unidades de Medicina Familiar en Morelia, Tarímbaro, Lázaro Cárdenas y Nuevo San Juan.

A la par, se construirán 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CESIS) en 16 municipios michoacanos, lo que contribuirá al desarrollo integral de la niñez. Además, los tres centros de seguridad social del IMSS en Morelia, Los Reyes y Lázaro Cárdenas serán reconvertidos en los primeros Pilares IMSS, con servicios ampliados y espacios comunitarios.

Estas obras forman parte del compromiso del Gobierno de México por garantizar el derecho a la salud y al bienestar, con infraestructura moderna, atención médica digna y acceso a servicios para toda la población michoacana.