Construirá IMSS 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá en 16 municipios de Michoacán 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para brindar atención integral a menores de hasta cuatro años de madres trabajadoras, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, donde participó el delegado estatal del IMSS, Miguel Ángel Van-Dick Puga, el mandatario destacó que es una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ofrecer educación inicial con un enfoque que desarrolle de manera segura el fortalecimiento psicológico y pedagógico.

Ramírez Bedolla detalló que el Gobierno estatal y los municipios aportarán los terrenos para la edificación de estos espacios, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), a cargo de Gladyz Butanda Macías, así como del Sistema DIF Michoacán, que dirige Ana Sofia Bautista Aguíñiga.