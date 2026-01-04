Constructora debe reparar fallas en mercado de Pátzcuaro antes de mayo: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todos los "vicios ocultos" que han salido a la luz del mercado de Pátzcuaro deberán ser atendidos por la empresa constructora, subrayó el alcalde, Julio Alberto Arreola Vázquez, al precisar que el mayor problema que se ha detectado es la conducción del gas.

En entrevista, especificó que el Ayuntamiento de Pátzcuaro ya presentó un escrito a la constructora para que atienda, de inmediato, las irregularidades detectadas en la obra, las cuales se enfocan en agrietamientos, la falta de impermeabilización en unas áreas y la conducción del gas, más porque aseguró que todo entra en la póliza del seguro, la cual tiene vigencia hasta mayo del presente año.

"Eso le corresponde todavía a la constructora, porque tiene la póliza vigente. Son acciones que ellos van a determinar; algunas las han realizado, pero falta impermeabilizar, los puentes y una demanda mayor que es la atención de la línea de conducción del gas", agregó.

Asimismo, indicó que se busca dar mayor conectividad con el edificio B, toda vez que es el de menor demanda por parte de la población.

En ese tenor, indicó que el mercado municipal es grande y se requiere de acciones mercadológicas para generar mayor vendimia.

En este edificio, indicó, el piso de en medio es el de mayores quejas por las bajas ventas, por lo que se busca concretar una rampa de acceso para que puedan entrar por Codallos, además de fortalecer las acciones de venta.

