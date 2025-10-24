Construcción de segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia beneficia a más de 22 colonias: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la construcción de los segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico en Morelia se benefician más de 22 colonias de los municipios de Morelia, Charo y Tarímbaro, así como población de Álvaro Obregón, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que el segmento 4 unirá a Tarímbaro con Charo mediante la construcción de un nuevo tramo de 17.9 kilómetros y dos distribuidores viales, uno a la altura de Cuitzillo y otro detrás del Recinto Ferial.

Agregó que el segmento 5 conectará la carretera a Charo con Ciudad Salud, con la construcción de 12.2 kilómetros, y contará con un distribuidor vial a la altura de la localidad de Jaripeo, el cual tendrá un flujo vehicular superior a los 4 mil vehículos al día.