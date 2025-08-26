Constatan avance de alrededor del 80% en adecuaciones de nuevos espacios del PJ

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para la entrega ordenada, transparente y que asegure la continuidad en el servicio del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente Gerardo Contreras Villalobos llevó a cabo un recorrido por 4 sedes de los nuevos espacios en que se instalarán las Salas Colegiadas Civiles y Salas Unitarias Penales Regionales que iniciarán funciones en tres semanas.

Se trata de espacios rentados en Apatzingán, Uruapan, La Piedad y Zamora que en este momento se encuentran en trabajos de adecuación y mejoramiento para que cuenten con los requerimientos necesarios para la actividad jurisdiccional y administrativa de los nuevos órganos; en días pasados se visitó y constató el avance en las sedes de Zitácuaro, siendo que también se trabaja ya en las de Lázaro Cárdenas y en Morelia se ubicarán en los edificios del Palacio de Justicia del Centro Histórico y del Palacio de Justicia José María Morelos.