Consolidar el bienestar de michoacanas y michoacanos, prioridad en el Segundo Año Legislativo: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aumentar la protección social para quienes menos tienen, establecer el sistema estatal de cuidados y fortalecer el cuarto nivel de gobierno, son algunas de las prioridades para este segundo año de la 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, señaló la diputada Fabiola Alanís.

La agenda del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, dijo la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, se enfocará a fortalecer los derechos sociales, sobre todo, contribuir a que se generen las condiciones para que más de 1.6 millones de michoacanas y michoacanos superen la condición de pobreza que aún sufren debido varias carencias sociales, especialmente en materia de ingreso y de suficiencia alimentaria.

Si bien se tuvo un logro histórico del movimiento de la Cuarta Transformación para que más de 450 mil michoacanas y michoacanos salieran de la pobreza en los últimos seis años, explicó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, es necesario el fortalecimiento del Bienestar en Michoacán, a través de diversas medidas legislativas, incluido el sistema estatal de cuidados.

La desigualdad de género, consideró Fabiola Alanís, es también una de las causas que generan pobreza, sobre todo para mujeres, adolescentes y niñas, a quienes no se les reconoce el trabajo no pagado que realizan en el hogar, o la carga desigual de trabajo que soportan, al ser ellas quienes se dediquen principalmente a las labores domésticas y de cuidado de sus familias.

Durante el primer año legislativo se presentó una iniciativa para proteger a madres cuidadoras, señaló la diputada de Morena, sin embargo, aún falta su votación en pleno para que se convierta en ley; además, se presentarán otro conjunto de iniciativas para la instalación de un sistema estatal de cuidados.

Los pueblos y comunidades indígenas del estado, continuó Fabiola Alanís, son otro sector que había quedado sin reconocimiento de derechos, que durante las últimas décadas también se tradujo en una profundización de la marginación y la pobreza, por eso, además de que ya se reconoció el cuarto nivel de gobierno y el derecho a un presupuesto público propio para las comunidades autónomas, es necesario fortalecer el marco legal secundario para garantizar el ejercicio de sus derechos.

