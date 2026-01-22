Consolidan justicia penal en Michoacán con más jueces y mejores resultados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo Poder Judicial de Michoacán trabaja con responsabilidad y visión para garantizar que la impartición de justicia sea pronta, profesional y a la altura de las exigencias de la sociedad, afirmó el magistrado presidente Hugo Gama Coria.

Durante un mensaje institucional, Gama Coria subrayó que se ha asumido con firmeza la responsabilidad de fortalecer el Estado de derecho, en coordinación con los Poderes del Estado, y siempre respetando la autonomía e independencia judicial. Gracias a ello, se ha avanzado en la consolidación del sistema penal acusatorio y oral.

Transición y cobertura judicial

Desde el 15 de septiembre de 2025, 20 personas juzgadoras en materia penal oral asumieron funciones en los Centros de Justicia de Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad y Sahuayo, dando continuidad a la administración de justicia en un total de 7 mil 521 expedientes heredados.

Resultados del último trimestre

En los últimos tres meses del año se registró el ingreso de 3 mil 270 nuevos asuntos y la conclusión de 2 mil 762. Además, se llevaron a cabo 8 mil 37 audiencias y se emitieron 16 mil 584 acuerdos, lo que generó 104 mil 512 notificaciones. Estas cifras reflejan el ritmo sostenido de trabajo en el nuevo esquema judicial.

Indicadores regionales de avance

Entre los datos más destacados, el magistrado presidente indicó un aumento del 35% en la concesión de órdenes de aprehensión en las regiones de Zamora, La Piedad, Zitácuaro y Sahuayo; del 38% en la autorización de órdenes de cateo en Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora; y un incremento del 41% en la calificación de legalidad de controles de detención en Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro.

Asimismo, en las regiones de Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro, la vinculación a proceso de personas imputadas creció un 18.09%.

“Estos resultados muestran que estamos avanzando con responsabilidad, profesionalismo y visión institucional, ejerciendo nuestra función con convicción y alto sentido de la responsabilidad, conscientes de que una justicia pronta, profesional y cercana a la ciudadanía es indispensable para contribuir a la paz en el estado”, concluyó Hugo Gama.

SHA