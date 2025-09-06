Consolidamos una constitución más humanista: Fabiola Alanís

Destacó que el decir que “es tiempo de mujeres” se trata de consolidar la justicia, la democracia y el bienestar para todas y todos, mediante reformas y políticas que respondan a la deuda histórica que se tiene con las mujeres, con los pueblos indígenas, con los jóvenes y con las y los más desfavorecidos.

“Por el bien todos, primero los pobres”, reiteró la coordinadora de la Junta de Coordinación Política, al resaltar los avances en materia de reconocimiento constitucional de los programas de bienestar durante el último año legislativo.

Luego de transmitirse las felicitaciones por los resultados legislativos de la diputada Fabiola Alanís, enviadas por la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Castro; del secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez; y de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; el gobernador reconoció la labor de la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso: “misión cumplida, todas las reformas de la Cuarta Transformación han sido aprobadas en el Congreso de Michoacán”.

Luego de señalar que “ojalá yo sea el último gobernador y tengamos a una gobernadora, una gobernadora con ‘A’”, Ramírez Bedolla destacó que se requiere una reforma profunda de Estado para crear las institución que requiere la Cuarta Transformación, las reformas para crear la “Cuarta República”, dijo.

mrh