Consolidamos un Poder Judicial más fuerte, humano y responsable para toda la ciudadanía: Mendoza García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Tanto desde el Órgano de Administración Judicial, como desde las comisiones que lo conforman, trabajamos con honestidad, disciplina y transparencia. Consolidamos un Poder Judicial más fuerte, humano y responsable para toda la ciudadanía", destacó Gustavo Adolfo Mendoza García, integrante del Órgano de Administración Judicial, en el episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

Mendoza García subrayó que el Poder Judicial mantiene un enfoque claro de transparencia que se refleja en el manejo responsable de los recursos públicos. Como ejemplo, destacó la difusión del padrón de proveedores, que tiene como finalidad que más personas físicas y morales se integren y existan así más propuestas que permitan mejorar servicios, reducir costos y garantizar que cada peso se utilice en beneficio directo de la impartición de justicia.

A su vez, señaló que la institución ha brindado oportunidades laborales a personas capacitadas que se encontraban en listas de reserva desde hace años, promoviendo la designación de personas con perfiles preparados, favoreciendo la renovación interna con criterios de mérito, priorizando los perfiles más idóneos para los cargos.

