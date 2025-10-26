Consolida SEE asignación de plazas por mérito y transparencia: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán ha logrado la consolidación de asignación de más de 4 mil 800 plazas docentes mediante el orden, transparencia, honestidad y con respeto a los derechos de las y los aspirantes, que ahora llegan por mérito y no a través de prácticas ilegales, lo cual fortalece la educación para el bienestar de las comunidades michoacanas, destacó la secretaria de Educación Gabriela Molina.
"A través de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm), este proceso implementa rigurosamente listas ordenadas y eventos públicos, garantizando la transparencia de principio a fin. Ello asegura que las vacantes cubran las necesidades reales de los planteles, especialmente en zonas marginadas, lo cual se traduce en resultados concretos", afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).
Los resultados de esta estrategia en el periodo 2022-2025 reflejan el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Se han asignado 4 mil 842 plazas de nuevo ingreso por puntaje multifactorial. Esta acción permitió cubrir necesidades en más de 70 comunidades rurales. "Sabemos que aún hay muchos retos y necesidades, pero avanzamos a paso firme con orden, sensibilidad y transparencia", expresó la secretaria.
El sistema de puntuación también ha impulsado la promoción docente. La honestidad y la transparencia fueron clave en la entrega de casi 9 mil 800 horas de clase a más de mil 180 docentes. Además, se concretaron 586 asignaciones de promoción vertical para cargos directivos y de supervisión. Este enfoque asegura que el ascenso se basa en la apreciación de conocimientos y aptitudes, y no en influencias políticas, consolidando un ambiente de unidad.
Gabriela Molina reitera que estos resultados son producto de una estrecha coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proceso marca una ruta hacia adelante, dejando atrás la corrupción y malas prácticas. El compromiso es asegurar que el desarrollo profesional se enmarque en el orden y el mérito. La unidad entre los órdenes de gobierno garantiza que cada decisión contribuya al bienestar de las y los michoacanos.
BCT