Consolida SEE asignación de plazas por mérito y transparencia: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán ha logrado la consolidación de asignación de más de 4 mil 800 plazas docentes mediante el orden, transparencia, honestidad y con respeto a los derechos de las y los aspirantes, que ahora llegan por mérito y no a través de prácticas ilegales, lo cual fortalece la educación para el bienestar de las comunidades michoacanas, destacó la secretaria de Educación Gabriela Molina.

"A través de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm), este proceso implementa rigurosamente listas ordenadas y eventos públicos, garantizando la transparencia de principio a fin. Ello asegura que las vacantes cubran las necesidades reales de los planteles, especialmente en zonas marginadas, lo cual se traduce en resultados concretos", afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Los resultados de esta estrategia en el periodo 2022-2025 reflejan el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Se han asignado 4 mil 842 plazas de nuevo ingreso por puntaje multifactorial. Esta acción permitió cubrir necesidades en más de 70 comunidades rurales. "Sabemos que aún hay muchos retos y necesidades, pero avanzamos a paso firme con orden, sensibilidad y transparencia", expresó la secretaria.