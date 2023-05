Consejo Supremo Indígena, presenta busca destitución del presidente de Erongarícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), presentó ante el Congreso del Estado, una solicitud de revocación de mandato de Juan Calderón Castillejo, presidente municipal de Erongarícuaro, al acusarlo de orquestar grupos de choque que impidieron la realización de la consulta indígena en la comunidad San Francisco Uricho, pero que, además, han causado desencuentros entro los propios comuneros, acusaron.

En rueda de prensa desde el palacio legislativo, Pavel Ulianóv Guzmán Macario, vocero del CSIM informó, fueron más de mil habitantes de Uricho, quienes firmaron la solicitud de revocación, pues consideran a Castillejo "una persona no grata para las comunidades indígenas", al supuestamente incitar a la violencia, no cumplir con su propósito como alcalde, de preservar la paz en el municipio, por no ser neutral ni efectivo, ni generar las condiciones de comunicación idóneos entre el ayuntamiento de Erongarícuaro y las comunidades indígenas.

Nancy Sierra Cortés, habitante de San Francisco Uricho, señaló al alcalde de malinformar a los comuneros sobre la consulta indígena para la autoadministración de recursos públicos, esto mencionó, a través de sus funcionarios en el ayuntamiento y de una jefetura de tenencia supuestamente impuesta y a cargo de Prisciliano Vargas.