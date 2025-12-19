Consejo Indígena advierte para enero toma de carreteras en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunció un endurecimiento de sus acciones para el inicio del próximo año, advirtiendo sobre una inminente "jornada de defensa de las autonomías" que incluirá el bloqueo de carreteras y vías férreas en todo el estado.

La medida busca presionar al gobierno federal, al estatal y a los tribunales para que respeten los derechos adquiridos de las comunidades originarias, ante lo que califican como un cierre de año marcado por ataques y vulneraciones en tres frentes cruciales: autonomía, derechos humanos y presupuesto.

En entrevista, el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán, señaló que la decisión de movilizarse fue consensuada durante una reunión reciente en Jarácuaro, posponiendo la protesta hasta después del 6 de enero para no interferir con las fiestas tradicionales y el periodo vacacional de las familias.

Pavel Guzmán expuso al menos tres conflictos municipales activos: la negativa de la presidenta municipal de Salvador Escalante para entregar el presupuesto directo ganado en consulta por la comunidad de Opopeo; los recursos legales presentados por la presidenta municipal de Quiroga contra la entrega de fondos a la comunidad indígena de El Calvario; y la impugnación por parte del ayuntamiento de Erongarícuaro ante la Suprema Corte de Justicia sobre la participación de la comunidad como sujeto jurídico en una controversia.

El CSIM se declaró "tercero interesado" en estos procesos y confía en revertir las acciones municipales, citando antecedentes legales favorables en los casos de Erongarícuaro y Quiroga, donde el Poder Judicial Federal ya ha reconocido la competencia en materia de presupuesto directo.