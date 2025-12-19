Consejo Indígena advierte para enero toma de carreteras en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunció un endurecimiento de sus acciones para el inicio del próximo año, advirtiendo sobre una inminente "jornada de defensa de las autonomías" que incluirá el bloqueo de carreteras y vías férreas en todo el estado.
La medida busca presionar al gobierno federal, al estatal y a los tribunales para que respeten los derechos adquiridos de las comunidades originarias, ante lo que califican como un cierre de año marcado por ataques y vulneraciones en tres frentes cruciales: autonomía, derechos humanos y presupuesto.
En entrevista, el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán, señaló que la decisión de movilizarse fue consensuada durante una reunión reciente en Jarácuaro, posponiendo la protesta hasta después del 6 de enero para no interferir con las fiestas tradicionales y el periodo vacacional de las familias.
Pavel Guzmán expuso al menos tres conflictos municipales activos: la negativa de la presidenta municipal de Salvador Escalante para entregar el presupuesto directo ganado en consulta por la comunidad de Opopeo; los recursos legales presentados por la presidenta municipal de Quiroga contra la entrega de fondos a la comunidad indígena de El Calvario; y la impugnación por parte del ayuntamiento de Erongarícuaro ante la Suprema Corte de Justicia sobre la participación de la comunidad como sujeto jurídico en una controversia.
El CSIM se declaró "tercero interesado" en estos procesos y confía en revertir las acciones municipales, citando antecedentes legales favorables en los casos de Erongarícuaro y Quiroga, donde el Poder Judicial Federal ya ha reconocido la competencia en materia de presupuesto directo.
La advertencia de movilización es la respuesta directa a la falta de atención a estos conflictos. Pavel Ulianov Guzmán declaró que para los pueblos originarios, el 2025 tendrá un cierre de año difícil:
"Es un cierre difícil. Nosotros como consejo nos reunimos esta semana en la comunidad de Jarácuaro y determinamos que la primera semana de enero vamos a realizar movilizaciones, movilizaciones en todo el estado como una manera de presionar para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Estaba la idea de que fuera a estas fechas, pero muchas comunidades tienen fiestas tradicionales o comunales, y además es un periodo de vacaciones donde muchos van a descansar con sus familias, entonces se determinó que no era el momento".
El segundo flanco crítico es el de los derechos humanos y la seguridad, especialmente para las mujeres indígenas. El vocero lamentó el asesinato de Roxana Valentín en Santa Fe de la Laguna por un comando armado, sin que hasta la fecha haya detenidos. Asimismo, denunció la prolongada detención de la compañera Maricruz Paz de Ocumicho, quien, según el Consejo, fue encarcelada por defender los bosques.
Finalmente, el presupuesto destinado al desarrollo indígena estatal es visto como una afrenta. El CSIM critica que el Gobierno del Estado haya asignado solo 30 millones de pesos a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para atender, en teoría, a 500 comunidades. Guzmán calificó esta cifra como "un insulto, una migaja, una miseria", ya que la ley establece que debe atender a dicho número de comunidades con esos recursos.
El CSIM subrayó que estas tres problemáticas —la defensa de la autonomía municipal, la exigencia de justicia y seguridad, y la insuficiencia presupuestal— definen un cierre de año "muy difícil" que requiere una respuesta contundente del gobierno en enero.
