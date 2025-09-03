Consejo Empresarial exige justicia por asesinato de Víctor Cortés

El pronunciamiento, firmado también por FUCIDIM y la Fundación CASE para el Desarrollo Integral de Michoacán, fue dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), al Gobierno del Estado de Guerrero y a la Fiscalía General de Guerrero, con el objetivo de que se realicen investigaciones coordinadas para esclarecer los hechos y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.

"Si para los delincuentes no hay fronteras, para las autoridades vecinas tampoco debería haberlas; trabajemos juntos y obtendremos mejores resultados por el bien común", señala el comunicado emitido por las organizaciones.

El asesinato tuvo lugar a tan solo seis kilómetros de la comunidad El Posquelite, en un tramo considerado de alto riesgo. Este caso se suma a una preocupante lista de delitos como homicidios, secuestros, asaltos y extorsiones en las rutas carreteras que enlazan Michoacán con Guerrero.

Desde las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas (Michoacán) e Ixtapa/Zihuatanejo (Guerrero), se ha solicitado en múltiples ocasiones una mayor coordinación interinstitucional para combatir a los grupos delictivos que operan impunemente en esa región.

“Confiamos en que el Gobierno de Michoacán y la Fiscalía del Estado estarán dispuestos a coadyuvar con las autoridades federales y del estado de Guerrero, para aportar elementos que permitan esclarecer este homicidio y otros ilícitos”, expone el texto.

La violencia en esta zona representa un serio obstáculo para la seguridad de residentes y turistas que visitan estos destinos, especialmente en temporadas altas. Las organizaciones firmantes reiteraron su disposición para colaborar desde la sociedad civil con las instituciones de seguridad y justicia.