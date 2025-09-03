Consejo Empresarial exige justicia por asesinato de Víctor Cortés

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Organismos de la sociedad civil, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), exigieron justicia ante el homicidio de Víctor Alfonso Cortés Camacho, ocurrido el pasado jueves 28 de agosto en un tramo de la carretera federal entre Ixtapa y Zihuatanejo, Guerrero.
El pronunciamiento, firmado también por FUCIDIM y la Fundación CASE para el Desarrollo Integral de Michoacán, fue dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), al Gobierno del Estado de Guerrero y a la Fiscalía General de Guerrero, con el objetivo de que se realicen investigaciones coordinadas para esclarecer los hechos y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.
"Si para los delincuentes no hay fronteras, para las autoridades vecinas tampoco debería haberlas; trabajemos juntos y obtendremos mejores resultados por el bien común", señala el comunicado emitido por las organizaciones.
El asesinato tuvo lugar a tan solo seis kilómetros de la comunidad El Posquelite, en un tramo considerado de alto riesgo. Este caso se suma a una preocupante lista de delitos como homicidios, secuestros, asaltos y extorsiones en las rutas carreteras que enlazan Michoacán con Guerrero.
Desde las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas (Michoacán) e Ixtapa/Zihuatanejo (Guerrero), se ha solicitado en múltiples ocasiones una mayor coordinación interinstitucional para combatir a los grupos delictivos que operan impunemente en esa región.
“Confiamos en que el Gobierno de Michoacán y la Fiscalía del Estado estarán dispuestos a coadyuvar con las autoridades federales y del estado de Guerrero, para aportar elementos que permitan esclarecer este homicidio y otros ilícitos”, expone el texto.
La violencia en esta zona representa un serio obstáculo para la seguridad de residentes y turistas que visitan estos destinos, especialmente en temporadas altas. Las organizaciones firmantes reiteraron su disposición para colaborar desde la sociedad civil con las instituciones de seguridad y justicia.
